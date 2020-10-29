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На Маршалловых островах зафиксированы первые случаи коронавируса

Новина українською → Маршаллові острови, Четверг 29 октября 2020 04:17
На Маршалловых островах зафиксированы первые случаи коронавируса Фото: коронавирус (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство тихоокеанского государства Микронезии Маршалловых островов сообщило о первых инфицирования Covid-19. Больные находились на карантине и не контактировали с другими людьми.

Об этом пишет The Guardian.

У двух сотрудников гарнизона армии США на атолле Кваджалейн обнаружен коронавирус после прибытия военным рейсом с Гавайев 27 октября. После прибытия пара - 35-летняя женщина и 46-летний мужчина находились на карантине и не имели никаких контактов с общественностью во время их пребывания на Маршалловых островах.

"Мы можем заверить общественность, что это строго ограниченные случаи. Эти люди находились в карантине и они остаются на карантине до сих пор", - сказал главный секретарь Кино Кабуа.

По его словам, военные перед отъездом на Гавайи сдавали тест на коронавирус и у обоих он был отрицательным.

Тихоокеанские островные государства быстро изолировали себя, несмотря на экономические издержки в связи с тем, что их слабая инфраструктура здравоохранения сделала их особенно уязвимыми перед пандемией. Поэтому такие страны считаются свободными от коронавируса.

В частности, Маршалловы острова закрыли свои границы в начале марта, чтобы не допустить распространения вируса, а с июня карантинные ограничения немного ослабили.

Напомним, по данным ВОЗ, в мире продолжает снижаться темп распространения коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.

Добавим, что в ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз.

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