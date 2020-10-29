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На Маршаллових островах зафіксовані перші випадки коронавірусу

Новость на русском → Маршаллові острови, Четвер 29 жовтня 2020 04:17
На Маршаллових островах зафіксовані перші випадки коронавірусу Фото: коронавірус (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд тихоокеанської держави Мікронезії Маршаллових островів повідомив про перші інфікування Covid-19. Хворі перебували на карантині і не контактували з іншими людьми.

Про це пише The Guardian.

У двох співробітників гарнізону армії США на атолі Кваджалейн виявлений коронавірус після прибуття військовим рейсом з Гаваїв 27 жовтня. Після прибуття пара -35-річна жінка і 46-річний чоловік перебували на карантині і не мали ніяких контактів з громадськістю під час їх перебування на Маршаллових островах.

"Ми можемо запевнити громадськість, що це строго обмежені випадки. Ці люди перебували в карантині і вони залишаються на карантині досі", - сказав головний секретар Кіно Кабуа.

За його словами, військові перед від'їздом на Гаваї здавали тест на коронавірус і в обох він був негативним.

Зазначимо, що Тихоокеанські острівні держави швидко ізолювали себе, незважаючи на економічні витрати у зв'язку з тим, що їх слабка інфраструктура охорони здоров'я зробила їх особливо вразливими перед пандемією. Тому такі країни вважаються вільними від коронавірусу.

Зокрема, Маршаллові острови закрили свої кордони на початку березня, щоб не допустити поширення вірусу, а з червня карантинні обмеження трохи послабили.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, в світі продовжує знижуватися темп поширення коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Додамо, що у ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.

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