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Не только масочный режим. Нидерланды ужесточают карантин

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Вторник 02 ноября 2021 22:33
Не только масочный режим. Нидерланды ужесточают карантин Фото: в Нидерландах ужесточают карантин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Нидерландов приняло решение вернуть карантинные меры, направленные на сдерживание вспышки коронавируса. В стране вводят обязательный масочный режим и ряд других ограничений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Нидерландов.

С 6 ноября в Нидерландах возвращается обязательный масочный режим в общественных местах и помещениях, где не используют "пропуска здоровья". В то же время за нарушение правила предусмотрен штраф в размере 95 евро.

Действие "пропуска здоровья" распространяется на посещение заведений общественного питания, театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий.

Уже с завтрашнего дня, 3 ноября, возобновляется рекомендация по дистанционной работе.

Также в декабре правительство планирует разрешить бустерную прививку для людей в возрасте от 80 лет.

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