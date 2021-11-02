Не только масочный режим. Нидерланды ужесточают карантин
Правительство Нидерландов приняло решение вернуть карантинные меры, направленные на сдерживание вспышки коронавируса. В стране вводят обязательный масочный режим и ряд других ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного сайта Нидерландов.
С 6 ноября в Нидерландах возвращается обязательный масочный режим в общественных местах и помещениях, где не используют "пропуска здоровья". В то же время за нарушение правила предусмотрен штраф в размере 95 евро.
Действие "пропуска здоровья" распространяется на посещение заведений общественного питания, театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных и культурных мероприятий.
Уже с завтрашнего дня, 3 ноября, возобновляется рекомендация по дистанционной работе.
Также в декабре правительство планирует разрешить бустерную прививку для людей в возрасте от 80 лет.