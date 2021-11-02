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Не тільки масковий режим. Нідерланди посилюють карантин

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Вівторок 02 листопада 2021 22:33
Не тільки масковий режим. Нідерланди посилюють карантин Фото: в Нідерландах посилюють карантин (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Нідерландів прийняв рішення повернути карантинні заходи, що спрямовані на утримання спалаху коронавірусу. В країні запроваджують обов’язковий масковий режим й низку інших обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Нідерландів.

З 6 листопада в Нідерландах повертається обов’язковий масковий режим у громадських місцях й приміщеннях, де не використовують "перепустки здоров’я". Водночас за порушення правила - передбачений штраф у розмірі 95 євро.

Дія "перепустки здоров’я" поширюється на відвідування закладів громадського харчування, театрів, концертних залів, кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.

Вже з завтрашнього дня, 3 листопада, поновлюється рекомендація щодо дистанційної роботи.

Також в грудні уряд планує дозволити бустерне щеплення для людей віком від 80 років.

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