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Без масок и дистанции. Возле Киевского МВЦ снова большие очереди

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 10:37
Без масок и дистанции. Возле Киевского МВЦ снова большие очереди Фото: возле Киевского МВЦ снова большие очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве возле пункта вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) в очередной раз образовались большие очереди. Люди не соблюдут социальную дистанцию, наблюдается столпотворение.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня, 1 ноября в Киеве начали действовать строгие ограничения "красной" зоны что, в частности, спровоцировало спрос на вакцинацию от коронавируса.

В частности, возле столичного МВЦ утром наблюдаются большие очереди из желающих на прививку. Непосредственно, ближе ко входу люди не соблюдают дистанцию, а наоборот образуют столпотворение.

Чем дальше от входа - тем больше можно увидеть, что люди все же стараются держаться друг от друга на расстоянии.

Стоит отметить, что далеко не все используют защитные маски.

Возле МВЦ дежурят сотрудники муниципальной охраны, которые контролируют продвижение очереди (она, как известно, действует в МВЦ как в электронном формате, так и в порядке "живой").

Фото: возле Киевского МВЦ снова большие очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как сегодня, с переходом в "красную" зону в Киеве начались проверки ковид-документов в общественном транспорте.

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