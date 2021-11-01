Без масок та дистанції. Біля київського МВЦ знову великі черги

У Києві біля пункту вакцинації у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в чергове утворилися великі черги. Люди не дотримаються соціальної дистанції, спостерігається стовпотворіння.

Сьогодні, 1 листопада у Києві почали діяти суворі обмеження "червоної" зони, що й, зокрема, спровокувало попит на вакцинацію від коронавірусу.

Зокрема, біля столичного МВЦ зранку спостерігаються великі черги з охочих на щеплення. Безпосередньо, ближче до входу люди не дотримуються дистанції, а навпаки утворюють стовпотворіння.

Чим далі від входу - тим більше можна побачити, що люди все ж намагаються триматися один від одного на відстані.

Варто зазначити, що далеко не всі використовують захисні маски.

Біля МВЦ чергують співробітники муніципальної охорони, які контролюють просування черги (вона, як відомо, діє в МВЦ як в електронному форматі, так і в порядку "живої").

Фото: біля київського МВЦ знову великі черги (Віталій Носач, РБК-Україна)