Медикам выплатили более 18 млн гривен больничных из-за COVID-19 с начала года

Медицинским работникам, заболевшим COVID-19, выплатили больничных на 18,3 млн гривен. Выплаты осуществил Фонд социального страхования в период с января по апрель.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Указано, что в январе-апреле Фонд соцстрахования принял на финансирование больничные листы, выданные в случае временной нетрудоспособности, наступившей в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, на сумму 60,1 млн гривен. Помощь начислена для 5,5 тысячи застрахованных лиц.
"Пособие по временной нетрудоспособности из-за острого профессионального заболевания COVID-19 назначено для 2,8 тыс. медиков на 18,3 млн гривен", - информируют в фонде.
Отмечается, что размер помощи составляет 100% среднего дохода и финансируется Фондом соцстрахования, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель). Размер помощи для пострадавших не зависит от продолжительности страхового стажа.
Напомним, в Украине с 1 июня должно начаться внедрение электронных больничных в пилотном формате. Тестирование е-больничных будут проводить в 200 больницах по Украине.
Как писало РБК-Украина, в конце марта в Минздраве заявляли, что электронный больничный в Украине заработает уже в ближайшее время.
Добавим, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, вернувший украинцам право брать больничные. Их отменили из-за законодательной коллизии.