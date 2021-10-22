Медики и персонал интернатов: кому придется пройти ревакцинацию от COVID

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации о ревакцинации от COVID или введении бустерной дозы с интервало шесть месяцев после второй. На первом этапе такие прививки рекомендуется сделать медиками, а также сотрудникам домов престарелых и других заведений интернатного типа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", - отметил он.

По его словам, вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая.

"Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий", - добавил Лапий.