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Медики и персонал интернатов: кому придется пройти ревакцинацию от COVID

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Киев, Пятница 22 октября 2021 17:57
Медики и персонал интернатов: кому придется пройти ревакцинацию от COVID Фото: медиков обяжут пройти ревакцинацию от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины утвердила рекомендации о ревакцинации от COVID или введении бустерной дозы с интервало шесть месяцев после второй. На первом этапе такие прививки рекомендуется сделать медиками, а также сотрудникам домов престарелых и других заведений интернатного типа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава этой группы экспертов Федор Лапий.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", - отметил он.

По его словам, вторую дозу вакцины от COVID в Украине, как правило, начали вводить в середине мая.

"Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий", - добавил Лапий.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса.

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