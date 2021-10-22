Медики та персонал інтернатів: кому доведеться пройти ревакцинацію від COVID

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України затвердила рекомендації щодо ревакцинації від COVID або введення бустерної дози з інтервалом шість місяців після другої. На першому етапі такі щеплення рекомендується зробити медиками, а також співробітникам будинків престарілих та інших закладів інтернатного типу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова цієї групи експертів Федір Лапій.

"Що стосується ревакцинації через шість місяців після повного курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу", - зазначив він.

За його словами, другу дозу вакцини від COVID в Україні, як правило, почали вводити в середині травня.

"Шість місяців після курсу буде в листопаді. Зараз поки ми прийняли рішення по цих двох категоріях професій", - додав Лапій.