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Медики в Украине не подлежат обязательной вакцинации: в Минздраве назвали причину

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Украина, Вторник 26 октября 2021 09:40
Медики в Украине не подлежат обязательной вакцинации: в Минздраве назвали причину Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине медицинские работники не попали в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Так, отстранение их от работы, в случае отказа от прививки, гарантирует риски нехватки медперсонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью "УП".

Он пояснил, что любой документ принимается правительством с учетом рисков, а риск недопуска медработника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования.

"Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что отсутствие у медиков в списке еще не означает, что их не внесут в него вообще.

"Мы более детально проанализируем категории медицинских работников (которые отказываются делать прививки - ред.) - это медсестра, врач, врач какого профиля, которых больниц. Чтобы после выпуска приказа мы на 100% были уверены, что он не повлияет на универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения", - резюмировал министр.

Он также добавил, что сейчас в Украине вакцинировано более 50% медиков.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной прививке от СOVID-19.

В частности, с 8 ноября невакцинированных чиновников и учителей будут отстранять от работы.

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