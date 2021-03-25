В "Медзакупках" требуют пеню за нарушение срока поставки вакцины Sinovac

"Медзакупки" сообщили "Лекхим" о нарушении срока поставки продукции. Они требуют применить пеню в размере 0,1% от цены продукции за каждый день просрочки начиная с 6 марта до момента поставки продукции.

В ГП отметили, что первую партию вакцины должны были отправить не позднее, чем через 30 дней после регистрации вакцины в одной из определенных стран (4 февраля 2021 года вакцина была зарегистрирована в Китае, первая партия должна была быть передана не позднее 6 марта 2021 года).

"Пеня начисляется в течение срока нарушения исполнения обязательств по договору, включая день исполнения такого обязательства. За нарушение срока поставки продукции более 30 (тридцать) календарных дней, поставщик дополнительно уплачивает штраф в размере 7% от цены продукции, срок поставки которой нарушен", - говорится в сообщении.

Госпредприятие отмечает, что, согласно условиям договора, поставщик не менее чем за три рабочих дня до даты поставки обязан предоставить исчерпывающий перечень документов о вакцине.

"По состоянию на 24.03.2021 такой перечень документов не был предоставлен. Следовательно, нет оснований для принятия продукции. В случае получения всех необходимых документов, ГП готово проверить и предоставить подтверждение/замечания по ним в пределах сроков, установленных договором" , - заявляют в компании.