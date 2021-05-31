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"Медзакупки" обратились в суд из-за срыва поставок вакцины Sinovac

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 19:27
"Медзакупки" обратились в суд из-за срыва поставок вакцины Sinovac Фото: "Медзакупки" подали в суд на "Лекхим" (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственное предприятие "Медзакупки" обратилось в суд из-за срыва поставок в Украину китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Госпредприятие просит суд взыскать с компании-поставщика "Лекхим" компенсацию за нарушенные сроки.

Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" рассказал гендиректор "Медзакупок" Арсен Жумадилов.

Как рассказал глава госпредприятия, компания "Лекхим" не выплатила пеню за срыв сроков поставок вакцины Sinovac из Китая в Украину.

"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что "Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед украинским государством", - подчеркнул он.

Жумадилов добавил, что по состоянию на сегодня в Украине физически имеются чуть более 1,7 млн доз вакцины CoronаVac, которая изготавливается компанией Sinovac. Это дозы, которые уже направили в области, и те, которые еще находятся на лабораторном контроле.

"Соответственно, мы надеемся, что контракт ориентировочно будет закрыт в середине или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору, о чем я уже упоминал", - сказал глава "Медзакупок".

Напомним, согласно контракту компания "Лекхим" должна была до 6 марта поставить в Украину законтрактованную партию вакцины CoronаVac, однако первые 200 тысяч доз поступили только 25 марта.

После этого в "Медзакупках" потребовали от компании "Лекхим" уплаты пени за нарушение срока поставок. Согласно контракту, компания должна оплатить 0,1% от цены продукции за каждый день просрочки.

Добавим, 26 мая в Украину прибыла очередная партия вакцины Sinovac. Самолет доставил в Киев еще 500 тысяч доз вакцины, которые отправили на лабораторный анализ.

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