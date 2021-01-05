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Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca

Новина українською → Мехико, Вторник 05 января 2021 08:53
Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков в экстренном порядке выдала разрешение на использование вакцины от коронавируса. Речь идет о вакцине, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард написал на своей странице в Twitter.

"Очень хорошие новости - экстренное одобрение вакцины от AstraZeneca Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков. Таким образом, очень скоро начнется производство (препарата) в Мексике", - написал он.

Власти планируют использовать более 75 млн доз препарата для вакцинации.

Напомним, индийский регулятор по контролю за медикаментами одобрил вакцину разработки Оксфордского университета и AstraZeneca для экстренного применения.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила использование вакцины от коронавируса, которую разработали в компании Pfizer и BioNTech. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

Отметим, что Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

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