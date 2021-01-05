Мексика схвалила використання вакцини AstraZeneca

Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину, яку розробила британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет.

Про це міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард написав на своїй сторінці у Twitter.

"Дуже хороші новини - екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків. Таким чином, дуже скоро почнеться виробництво (препарату) в Мексиці", - написав він.

Влада планує використовувати понад 75 млн доз препарату для вакцинації.

Нагадаємо, індійський регулятор з контролю за медикаментами схвалив вакцину розробки Оксфордського університету і AstraZeneca для екстреного застосування.

Раніше повідомлялось, що ВООЗ схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку схвалила ВООЗ.

Зазначимо, Великобританія першою в світі схвалила для використання вакцину проти коронавіруса AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечною і ефективною.