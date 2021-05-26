У менее чем 1% привитых украинцев были побочные эффекты, - Минздрав

С начала вакцинации от коронавируса в Украине медики зарегистрировали 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%.

Об этом сообщил Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины на странице в Facebook .

"Польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает преобладать над возможными рисками", - отметили в Государственном экспертном центре.

Напомним, за минувшие сутки в Украине сделали более 16 тысяч прививок от коронавируса. Большинство из этих прививок - это вторая доза вакцины. С начала вакцинации в Украине первую прививку сделали 987 191 украинцу.

Добавим, сегодня вечером в Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac. Из Китая доставили еще 500 тысяч доз вакцины.