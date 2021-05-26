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У менш ніж 1% щеплених українців були побічні ефекти, - МОЗ

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Україна, Середа 26 травня 2021 21:47
У менш ніж 1% щеплених українців були побічні ефекти, - МОЗ Фото: побічні ефекти виникли у менш ніж 1% вакцинованих від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку вакцинації від коронавірусу в Україні медики зареєстрували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менш ніж 1%.

Про це повідомив Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України на сторінці у Facebook.

Відсоток випадків побічних ефектів серед наявних в Україні вакцин від коронавірусу розподілився наступним чином:

  • 0,22% після введення вакцини Covishield;
  • 0,049% після китайської вакцини CoronaVac;
  • 0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer);
  • 0,083% після вакцини AstraZeneca (Південна Корея).

"Користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати можливі ризики", - наголосили в Державному експертному центрі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили понад 16 тисяч щеплень від коронавірусу. Більшість з цих щеплень - це друга доза вакцини. З початку вакцинації в Україні перше щеплення зробили 987 191 українцю.

Додамо, сьогодні ввечері в Україну прибула нова партія вакцини CoronaVac. З Китаю доставили ще 500 тисяч доз вакцини.

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