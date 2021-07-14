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Менее 200 жителей ОРДЛО вакцинировались от COVID в Украине, - Гармаш

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ОРДЛО, Среда 14 июля 2021 18:40
Менее 200 жителей ОРДЛО вакцинировались от COVID в Украине, - Гармаш Фото: Сергей Гармаш, член делегации Украины в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что в ОРДЛО менее 200 жителей вакцинировались от коронавируса в пунктах прививки, которые открыла Украина. Поскольку оккупационные власти блокируют выезд через украинские блокпосты.

Об этом сообщает РБК-Украина на эфир "Украина 24".

"Неделю назад было меньше 200 вакцинированных препаратом, который предлагает Украина. Это очень мало, но это естественно, поскольку блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают через Россию, делают достаточно длинный путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы", - заявил Гармаш.

По его словам, на оккупированной территории российских вакцин нет.

"Их привезли два раза, показали по телевизору, Пушилин укололся, на этом все закончилось. Многие даже не прошли второго этапа вакцинации. На данный момент вакцин нет", - сообщил Гармаш.

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