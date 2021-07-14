ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Менше 200 жителів ОРДЛО вакцинувалися від COVID в Україні, - Гармаш

Новость на русском →
ОРДЛО, Середа 14 липня 2021 18:40
Менше 200 жителів ОРДЛО вакцинувалися від COVID в Україні, - Гармаш Фото: Сергій Гармаш, член делегації України в ТКГ (facebook.com/sergiy garmash)
Автор: РБК-Україна

Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що в ОРДЛО менше ніж 200 жителів вакцинувалися від коронавірусу в пунктах щеплення, які відкрила Україна. Оскільки окупаційна влада блокує виїзд через українські блокпости.

Про це повідомляє РБК-Україна на ефір "Україна 24".

"Тиждень тому було менш як 200 вакцинованих препаратом, який пропонує Україна. Це дуже мало, але це природно, оскільки блокується "тією стороною", і зробити щеплення можуть тільки люди, які виїжджають через Росію, роблять досить довгий шлях, ризикують отримати адміністративний штраф за незаконний перетин кордону", - заявив Гармаш.

За його словами, на окупованій території російських вакцин немає.

"Їх привезли два рази, показали по телевізору, Пушилін уколовся, на цьому все закінчилося. Багато хто навіть не пройшли другого етапу вакцинації. На цей час вакцин немає", - повідомив Гармаш.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація ОРДЛО
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус