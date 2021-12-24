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Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине

Автор: Анастасия Михальчук

Минздрав обновил суточную статистику по коронавирусу в Украине, за сутки заразились 6647 человек, а умерли - 248. Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Киевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1 646 человек; летальных исходов - 248; выздоровевших - 14 874 человека. За все время пандемии в Украине заболели - 3 637 038 человек; выздоровели - 3 408 294 человека; летальных исходов - 94 432.

Протестировали за прошедшие сутки методом ПЦР - 28 013 человек, методом ИФА - 5889, экспресс-тестами - 29 069.

Больше всего новых случаев за вчера в Киеве (1234), Донецкой (593), Киевской (378) областях.

Напомним, в Киевской школе экономики прогнозировали, что Украина войдет в следующий год даже с меньшим уровнем COVID-заболеваемости, чем это было на стыке 2020-2021 годов.

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Министерство здравоохранения Украины