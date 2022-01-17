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Меньше ограничений и регулярная вакцинация. Глава Pfizer рассказал о будущих волнах COVID

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Понедельник 17 января 2022 13:22
Меньше ограничений и регулярная вакцинация. Глава Pfizer рассказал о будущих волнах COVID Фото: вакцина от COVID станет регулярной (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирус и дальше будет циркулировать по планете. Однако в будущем будет меньше ограничений, а вакцинация станет регулярной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM TV.

"Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений", - сказал Бурла. глава Pfizer.

Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы люди получили по три дозы вакцины Pfizer.. Он убежден, что тогда будет надежная защита от коронавирса.

"Затем мы перейдем к формату, который предусматривает по одной дозе в год, за исключением людей с пониженным иммунитетом, которым, возможно, потребуется прививаться раз в квартал. Также нужно вакцинировать детей, чтобы защитить их. В случае с детьми эффективность вакцины очень хорошая", - добавил он.

Напомним, американские ученые предупреждают, что стремительное распространение штамма "Омикрон" практически гарантирует, что это не последняя версия коронавируса, с которой столкнется мир. Они заверили, что новые варианты COVID-19 будут продолжать появляться.

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