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Менше обмежень та регулярна вакцинація. Глава Pfizer розповів про майбутні хвилі COVID

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Понеділок 17 січня 2022 13:22
Менше обмежень та регулярна вакцинація. Глава Pfizer розповів про майбутні хвилі COVID Фото: вакцина від COVID стане регулярною (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірус і надалі циркулюватиме по планеті. Однак у майбутньому буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Нинішня хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - сказав голова Pfizer.

Він також наголосив, що вважає важливим, щоб люди отримали по три дози вакцини Pfizer. Він переконаний, що тоді буде надійний захист від коронарсу.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша" , - додав він.

Нагадаємо, американські вчені попереджають, що стрімке поширення штаму "Омікрон" практично гарантує, що це не остання версія коронавірусу, з якою зіткнеться світ. Вони запевнили, що нові варіанти COVID-19 будуть з'являтися.

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