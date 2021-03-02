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Мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз COVID-вакцины

Новина українською → Ивано-Франковск, Вторник 02 марта 2021 22:45
Мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз COVID-вакцины Фото: врач с вакциной (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Городской голова Ивано-Франковска, находящегося в "красной" зоне карантина, обратился к правительству с просьбой предоставить городу больше вакцин от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя свое участие в программе на телеканале "Прямой".

Марцинкив также призвал Кабмин помочь с развертыванием дополнительных коек в медучреждениях.

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - написал мэр.

Напомним, глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко заявила 2 марта, в городе переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах. По ее словам, в больницах используют все доступные кровати, в том числе списанные и старые.

Она сообщила, что в Центральной городской больнице заняты 92% койко-мест. Там находятся 331 пациент, 55 из которых - в перинатальном центре. Там остались еще 40 койко-мест в резерве. При этом в городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

Также сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.

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