Мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз COVID-вакцины

Городской голова Ивано-Франковска, находящегося в "красной" зоне карантина, обратился к правительству с просьбой предоставить городу больше вакцин от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook , комментируя свое участие в программе на телеканале "Прямой".

"Воспользовался возможностью и обратился к правительству, чтобы предоставили городу больше вакцин и помогли с вопросом развертывания дополнительных коек в учреждениях здравоохранения", - написал мэр.

Напомним, глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко заявила 2 марта, в городе переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах. По ее словам, в больницах используют все доступные кровати, в том числе списанные и старые.

Она сообщила, что в Центральной городской больнице заняты 92% койко-мест. Там находятся 331 пациент, 55 из которых - в перинатальном центре. Там остались еще 40 койко-мест в резерве. При этом в городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.

Также сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.