В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов

В Украине за прошедшие сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook .

Среди заболевших за вчера - 308 детей и 218 медработников. Больше всего заражений выявили в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

При этом за сутки госпитализировали 1410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5194. Всего проведено 54 994 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104.

С начала пандемии в стране коронавирус подтвердили уже у 1 миллиона 357 тысяч 470 человек, выздоровели 1 млн 176 тысяч 918 пациентов, летальных случаев - 26 212. Активными больными остаются 180 552 человека.