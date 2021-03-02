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В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 08:19
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за вчера - 308 детей и 218 медработников. Больше всего заражений выявили в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).

При этом за сутки госпитализировали 1410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5194. Всего проведено 54 994 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР - 27 407, методом ИФА - 14 483, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 104.

С начала пандемии в стране коронавирус подтвердили уже у 1 миллиона 357 тысяч 470 человек, выздоровели 1 млн 176 тысяч 918 пациентов, летальных случаев - 26 212. Активными больными остаются 180 552 человека.

Напомним, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. При этом в Министерстве здравоохранения не считают, что низкие показатели вакцинации в стране свидетельствуют о срыве плана.

Также РБК-Украина писало, что в стране планируют ускорить процесс вакцинации населения. До конца лета хотят выйти на показатель в 5 млн прививок в месяц.

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