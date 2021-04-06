Мэр Полтавы вышел к протестующим. Пообещал посодействовать в ослаблении карантина
К протестующим в Полтаве вышел городской глава Александр Мамай. Он пообещал поговорить с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина в городе.
Об этом сообщает издание "Змист".
Мамай заявил, что городская власть рассмотрит возможность выплат предпринимателям.
"Освобождаются только те кровати, где люди умирают (о ситуации в больницах, - ред.). Сегодня встречусь с губернатором и попрошу, чтобы вам разрешили работать. Это все, чем я могу помочь", - сообщил Мамай.
На уровне общины городская власть может только усилить карантин, но не имеет полномочий ослабить ограничения, которые установила региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет издание.
Отметим, в Полтаве уже третий день продолжаются протесты из-за карантинных ограничений. Сегодня люди перекрыли трассу Киев-Харьков.
Ранее в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.
Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.