Мэр Полтавы вышел к протестующим. Пообещал посодействовать в ослаблении карантина

К протестующим в Полтаве вышел городской глава Александр Мамай. Он пообещал поговорить с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина в городе.

Мамай заявил, что городская власть рассмотрит возможность выплат предпринимателям. "Освобождаются только те кровати, где люди умирают (о ситуации в больницах, - ред.). Сегодня встречусь с губернатором и попрошу, чтобы вам разрешили работать. Это все, чем я могу помочь", - сообщил Мамай.

На уровне общины городская власть может только усилить карантин, но не имеет полномочий ослабить ограничения, которые установила региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет издание.

Отметим, в Полтаве уже третий день продолжаются протесты из-за карантинных ограничений. Сегодня люди перекрыли трассу Киев-Харьков.