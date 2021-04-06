ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мэр Полтавы вышел к протестующим. Пообещал посодействовать в ослаблении карантина

Новина українською → Полтава, Вторник 06 апреля 2021 12:41
Мэр Полтавы вышел к протестующим. Пообещал посодействовать в ослаблении карантина Фото: мэр Полтавы Александр Мамай (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

К протестующим в Полтаве вышел городской глава Александр Мамай. Он пообещал поговорить с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым для ослабления карантина в городе.

Об этом сообщает издание "Змист".

Мамай заявил, что городская власть рассмотрит возможность выплат предпринимателям.

"Освобождаются только те кровати, где люди умирают (о ситуации в больницах, - ред.). Сегодня встречусь с губернатором и попрошу, чтобы вам разрешили работать. Это все, чем я могу помочь", - сообщил Мамай.

На уровне общины городская власть может только усилить карантин, но не имеет полномочий ослабить ограничения, которые установила региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, пишет издание.

Отметим, в Полтаве уже третий день продолжаются протесты из-за карантинных ограничений. Сегодня люди перекрыли трассу Киев-Харьков.

Ранее в Николаеве образовался транспортный коллапс из-за новых карантинных ограничений. В городе общественный транспорт ходит только в час пик.

Отметим, рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Полтава протест
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19