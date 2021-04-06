Мер Полтави вийшов до протестувальників. Пообіцяв посприяти в послабленні карантину
До протестувальників у Полтаві вийшов міський голова Олександр Мамай. Він пообіцяв поговорити з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим для послаблення карантину у місті.
Про це повідомляє видання "Зміст".
Мамай заявив, що міська влада розгляне можливість виплат підприємцям.
"Ліжка звільняються тільки ті, де люди помирають (про ситуацію у лікарнях, - ред.). Сьогодні зустрінуся з губернатором і попрошу, щоб вам дозволили працювати. Це все, чим я можу допомогти", - повідомив Мамай.
На рівні громади міська влада може тільки посилити карантин, але не має повноважень послабити обмеження, які встановила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій, пише видання.
Зазначимо, у Полтаві вже третій день тривають протести через карантинні обмеження. Сьогодні люди перекрили трасу Київ-Харків.
Раніше у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.
Зазначимо, ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала.