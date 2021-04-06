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Мер Полтави вийшов до протестувальників. Пообіцяв посприяти в послабленні карантину

Новость на русском → Полтава, Вівторок 06 квітня 2021 12:41
Мер Полтави вийшов до протестувальників. Пообіцяв посприяти в послабленні карантину Фото: мер Полтави Олександр Мамай (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

До протестувальників у Полтаві вийшов міський голова Олександр Мамай. Він пообіцяв поговорити з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим для послаблення карантину у місті.

Про це повідомляє видання "Зміст".

Мамай заявив, що міська влада розгляне можливість виплат підприємцям.

"Ліжка звільняються тільки ті, де люди помирають (про ситуацію у лікарнях, - ред.). Сьогодні зустрінуся з губернатором і попрошу, щоб вам дозволили працювати. Це все, чим я можу допомогти", - повідомив Мамай.

На рівні громади міська влада може тільки посилити карантин, але не має повноважень послабити обмеження, які встановила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій, пише видання.

Зазначимо, у Полтаві вже третій день тривають протести через карантинні обмеження. Сьогодні люди перекрили трасу Київ-Харків.

Раніше у Миколаєві утворився транспортний колапс через нові карантинні обмеження. У місті громадський транспорт ходить тільки в годину пік.

Зазначимо, ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала.

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