Merck просит разрешить использование таблеток от COVID-19 в США

Производитель лекарств Merck обратился к регулирующим органам США с просьбой разрешить его таблетку для лечения COVID-19 . В компании отметили, что такое решение добавит простое в использовании оружие в мировой арсенал против пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

11 октября фармацевтическая компания попросила FDA разрешить использование молнупиравира. Если это произойдет, то это будет первая таблетка, показанная для лечения болезни. Как известно, все другие препараты для лечения COVID-19 требуют внутривенного введения или инъекции.

Молнупиравир - противовирусные таблетки, которые люди могли бы принимать дома, чтобы уменьшить симптомы и ускорить выздоровление. Отмечается, что они могут оказаться революционными, уменьшив колоссальную нагрузку на больницы США и помогая сдерживать вспышки в более бедных странах со слабыми системами здравоохранения. Также они укрепят двусторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактику с помощью вакцинации.

Перед принятием решения FDA изучит данные компании о безопасности и эффективности препарата.