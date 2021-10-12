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Merck просить дозволити використання таблеток від COVID-19 в США

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США, Вівторок 12 жовтня 2021 05:18
Merck просить дозволити використання таблеток від COVID-19 в США Фото: виробник просить дозволити використання таблеток від коронавірусу в США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Виробник ліків Merck звернувся до регулюючих органів США з проханням дозволити його таблетку для лікування COVID-19. У компанії відзначили, що таке рішення додасть просту у використанні зброю у світовий арсенал проти пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

11 жовтня фармацевтична компанія попросила FDA дозволити використання молнупіравіру. Якщо це станеться, то це буде перша таблетка, показана для лікування хвороби. Як відомо, всі інші препарати для лікування COVID-19 вимагають внутрішньовенного введення або ін'єкції.

Молнупіравір - противірусні таблетки, які люди могли б приймати вдома, щоб зменшити симптоми та прискорити одужання. Відзначається, що вони можуть виявитися революційними, зменшивши колосальне навантаження на лікарні США і допомагаючи стримувати спалахи в бідніших країнах зі слабкими системами охорони здоров'я. Також вони зміцнять двосторонній підхід до пандемії: лікування за допомогою ліків і профілактику за допомогою вакцинації.

Перед прийняттям рішення FDA вивчить дані компанії про безпеку та ефективність препарату.

Компанія Merck та її партнер Ridgeback Biotheotherapy заявили, що вони спеціально попросили агентство надати екстрене використання таблеток для дорослих з COVID-19 від легкого до помірного ступеня.

Нагадаємо, що у ВООЗ позитивно оцінили появу таблеток від коронавірусу. Там чекають нових даних про препарат.

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