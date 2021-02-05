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Меркель прогнозирует, что ситуация с COVID-19 улучшится до осени

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 04:30
Меркель прогнозирует, что ситуация с COVID-19 улучшится до осени Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на улучшение ситуации с коронавирусом до осени. По ее словам, тогда можно будет частично снять карантинные ограничения.

Об этом Меркель сказала в интервью немецким телеканалам, которое цитирует "Укринформ".

Канцлер уверена, что ближайшие месяцы не стоит ждать улучшения эпидемиологической ситуации.

"С вакцинацией я вижу слабый свет в конце тоннеля, но впереди еще тяжелые времена, еще долгое время мы будем жить с вирусом. С вакцинацией будет гораздо лучше", - сказала Меркель.

Она отметила, что в будущем новый вирус не исчезнет, он будет постоянно меняться, как вирус гриппа.

Ранее Меркель подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии может воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Всего ожидается, что Германия получит более 320 млн доз вакцины на 83 млн населения.

РБК-Украина писало, что пожилым немцам рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca.

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