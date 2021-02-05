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Меркель прогнозує, що ситуація з COVID-19 покращиться до осені

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 04:30
Меркель прогнозує, що ситуація з COVID-19 покращиться до осені Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається на покращення ситуації з коронавірусом до осені. За її словами, тоді можна буде частково зняти карантинні обмеження.

Про це Меркель сказала в інтерв'ю німецьким телеканалам, яке цитує "Укрінформ".

Канцлер впевнена, що найближчі місяці не варто чекати покращення епідеміологічної ситуації.

"З вакцинацією я бачу слабке світло в кінці тунелю, але попереду ще важкі часи, ще тривалий час ми будемо жити з вірусом. З вакцинацією буде набагато краще", - сказала Меркель.

Вона зауважила, що в майбутньому новий вірус не зникне зовсім, він буде постійно мінятися, як вірус грипу.

Раніше Меркель підтвердила, що до кінця літа кожен житель Німеччини зможе скористатися пропозицією пройти вакцинацію від коронавіруса. Всього очікується, що Німеччина отримає понад 320 млн доз вакцини на 83 млн населення.

РБК-Україна писало, що літнім німцям рекомендували не вакцинуватися AstraZeneca.

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