На меры по противодействию COVID-19 из бюджета потратили более 30 млрд гривен

На меры по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен. Такие данные Министерство финансов предоставило по состоянию на 29 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По состоянию на 29.09.2020 из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн из 16,3 млрд грн запланированных (или 17% выделенных средств)", - информирует министерство.

Кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. По программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за связанные с лечением коронавируса услуги.

Также из средств местных бюджетов израсходовано 3,3 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 по состоянию на 24 сентября.

В Минфине отметили, что эффективность использования средств на противодействие коронавируса тщательно проверит Государственная аудитслужба.

Напомним, в начале сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что из 66 млрд гривен фонда использовано всего лишь 19 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что власти смогут оперативно найти деньги на средства борьбы с коронавирусом, если будет такая необходимость.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги.