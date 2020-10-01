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На заходи з протидії COVID-19 з бюджету витратили понад 30 млрд гривень

Новость на русском → Україна, Четвер 01 жовтня 2020 16:45
На заходи з протидії COVID-19 з бюджету витратили понад 30 млрд гривень Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На заходи з протидії COVID-19 з державного бюджету витратили понад 30 млрд гривень. Такі дані Міністерство фінансів надало станом на 29 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Станом на 29.09.2020 з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 25,8 млрд грн, або 39% виділених коштів. З них на охорону здоров’я використано 2,7 млрд грн з 16,3 млрд грн запланованих (або 17% виділених коштів)", - інформує міністерство.

Крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. За програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я уже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 4,8 млрд грн за пов’язані із лікуванням коронавірусу послуги.

Також з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,3 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 станом на 24 вересня.

У Мінфіні зазначили, що ефективність використання коштів на протидію коронавірусу ретельно перевірить Державна аудитслужба.

Нагадаємо, на початку вересня міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що з 66 млрд гривень фонду використано всього лише 19 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що влада зможе оперативно знайти гроші на засоби боротьби з коронавірусом, якщо буде така потреба.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому гроші з "коронавірусного" фонду йдуть на дороги.

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