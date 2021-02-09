Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. В ВОЗ сделали заявление

По его словам, не было никаких доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Лян Ваньнянь

Отметим, китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.