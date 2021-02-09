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Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань. В ВОЗ сделали заявление

Автор: Анастасия Рокитна

Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предпологает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ухань.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель экспертной группы Национальной комиссии здравоохранения Китая по борьбе с COVID-19 Лян Ваньнянь, передает Sky News.

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По его словам, не было никаких доказательств того, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания.

Лян Ваньнянь

Отметим, китайская газета South China Morning Post еще в начале пандемии писала, что "нулевой пациент" с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 17 ноября 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявляла, что первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датируется 8 декабря.

Напомним, в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия прийшла на основе имеющейся эпидемиологической информации.

Ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране.

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