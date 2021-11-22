Месяц локдауна в Украине: полиция назвала область-лидера по нарушениям
За месяц действия карантинных ограничений в Украине, с 21 октября, правоохранители провели более 91 тысячи проверок пассажирских перевозок на предмет соблюдения правил. Лидером нарушений стала Киевская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В общей сложности с 21 октября органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения. В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации - соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена", - говорится в сообщении.
В автотранспорте провели 75 179 проверок, на железнодорожных вокзалах - 15 181; в аэропортах - 805. Во время этого составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.
Сколько нарушений обнаружили в Украине:
- Киевская область - 216
- Черкасская область - 83
- Полтавская область - 67
- Сумская область - 54
- Винницкая область - 33
- Запорожская область - 28
- Хмельницкая область - 28
- Одесская область - 25
- Донецкая область - 23
- Луганская область - 22
- Днепропетровская область - 21
- Житомирская область - 21
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны. Он сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в городе.