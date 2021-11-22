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Місяць локдауну в Україні: поліція назвала область-лідера з порушень

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 14:30
Місяць локдауну в Україні: поліція назвала область-лідера з порушень Фото: поліція перевіряла дотримання карантинних правил в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

За місяць дії карантинних обмежень в Україні, з 21 жовтня, правоохоронці провели понад 91 тисячу перевірок пасажирських перевезень на предмет дотримання правил. Лідером порушень стала Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Загалом з 21 жовтня органи Нацполіції провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення. Зокрема, звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію - відповідного сертифікату чи негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену”, - йдеться у повідомленні.

В автотранспорті провели 75 179 перевірок, на залізничних вокзалах - 15 181; в аеропортах - 805. Під час цього склали 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) КУпАП.

Скільки порушень виявили в Україні:

  • Київська область - 216
  • Черкаська область - 83
  • Полтавська область - 67
  • Сумська область - 54
  • Вінницька область - 33
  • Запорізька область - 28
  • Хмельницька область - 28
  • Одеська область - 25
  • Донецька область - 23
  • Луганська область - 22
  • Дніпропетровська область - 21
  • Житомирська область - 21

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли столиця може вийти із "червоної" зони. Він повідомив про покращення ситуації з коронавірусом у місті.

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