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Месяц локдауна в Украине: полиция назвала область-лидера по нарушениям

Автор: Иванна Шовкун

За месяц действия карантинных ограничений в Украине, с 21 октября, правоохранители провели более 91 тысячи проверок пассажирских перевозок на предмет соблюдения правил. Лидером нарушений стала Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"В общей сложности с 21 октября органы Нацполиции провели 91 165 проверок регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок межобластного значения. В частности, обращали внимание на наличие у водителей, пассажиров, экипажей авиатранспорта документов о вакцинации - соответствующего сертификата или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена", - говорится в сообщении.

В автотранспорте провели 75 179 проверок, на железнодорожных вокзалах - 15 181; в аэропортах - 805. Во время этого составили 704 административных протокола по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КУоАП.

Сколько нарушений обнаружили в Украине:

  • Киевская область - 216
  • Черкасская область - 83
  • Полтавская область - 67
  • Сумская область - 54
  • Винницкая область - 33
  • Запорожская область - 28
  • Хмельницкая область - 28
  • Одесская область - 25
  • Донецкая область - 23
  • Луганская область - 22
  • Днепропетровская область - 21
  • Житомирская область - 21

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны. Он сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в городе.

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Локдаун