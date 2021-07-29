В метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок
С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
С людьми, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа.
"При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.
Информирование в аудио и визуальном формате по обязательному соблюдению масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно.
"В то же время, важной также является социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - отмечает администрация метрополитена.
Ранее в Минздраве назвали условие отмены масок в Украине.