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В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине

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Четверг 29 июля 2021 09:36
В Минздраве назвали условие отмены масок в Украине Фото: в Украине могут отменить обязательное ношение масок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина в интервью "Украинской правде".

По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

"Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - сказал Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине растет количество новых COVID-случаев.

Напомним, в Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19.

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