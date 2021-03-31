Метро і наземний транспорт у Києві йдуть на локдаун: повний список нових обмежень

Обмеження локдауна в Києві стануть ще більш жорсткими з наступного тижня. Щоб уникнути колапсу медичної системи, з 5 квітня в столиці будуть закриті дитсадки і школи, а метро і весь громадський транспорт їздитимуть тільки за спецперепустками.

Більш докладно про посилення карантину в Києві - на РБК-Україна.

Жорсткий локдаун триватиме до 16 квітня

На тлі стрімкого зростання захворюваності і смертей від коронавірусу мер Києва Віталій Кличко виступив із заявою про введення нових обмежень з понеділка, 5 квітня.

Міський голова оголосив про необхідність більш суворих заборон, оскільки епідеміологічна ситуація продовжує погіршуватися, незважаючи на вже діючі карантинні заходи.

За словами Кличка, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає, а спостерігається тенденція до колапсу медицини.

Він також повідомив, що перелік усіх заборон буде деталізовано в окремому документі. Обмеження діятимуть з понеділка як мінімум до 16 квітня.

Закриваються школи і дитячі сади

З 5 квітня відвідування всіх навчальних закладів Києва буде заборонено. Зокрема, це стосується і дитячих садів, і класів початкової школи, які продовжували працювати на карантині.

Відзначимо, учні 1-4 класів повернулися за парти після канікул 28 березня, старшокласники навчаються в віддаленому режимі.

Однак з 5 квітня всі класи переходять на дистанційний формат навчання. Дошкільні заклади будуть закриті.

Громадський транспорт - тільки за спецперепустками

З понеділка робота метрополітену і наземного громадського транспорту в Києві обмежується.

Пасажирів перевозитимуть за спеціальними перепустками. Їх видаватимуть виключно працівникам підприємств критичної інфраструктури.

Які ще заборони вводять

З 1 квітня в Києві припиняється робота всіх продуктових ярмарків.

Кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування можуть обслуговувати відвідувачів тільки на винос (це обмеження було встановлено ще 20 березня).

Також Віталій Кличко зазначив, що керівникам всіх підприємств і установ слід перевести співробітників на дистанційний режим роботи, або надати відпустку на період локдауна.

Обмеження на даний момент

Київ знаходиться в "червоній" зоні карантину за критеріями МОЗ. З 20 березня в столиці діють наступні заборони:

заклади громадського харчування працюють тільки на доставку замовлень або на винос;

заборонено відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів;

скасовані всі масові заходи, релігійні богослужіння проводяться з обмеженням числа відвідувачів 1 людина на 10 кв.м;

спортивні змагання проходять без глядачів;

не працюють театри, кіно, музеї та інші заклади культури і сфери розваг;

заборонено відвідування басейнів і групові заняття в спортзалах;

перукарні та салони краси працюють за попереднім записом;

не дозволяється перебування без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери та інше).

У нормальному режимі продовжують працювати під час локдауна супермаркети і продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу побутової хімії, засобів особистої гігієни. Також працюють банки, пошта, автозаправки (без зон кафе).

Варто зазначити, що термін дії жорстких обмежень в Києві за рішенням комісії з ТЕБ та НС раніше було встановлено з 20 березня до 9 квітня 2021.