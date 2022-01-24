Метро закроют? Что будет с транспортом в Киеве в случае нового локдауна

В случае нового локдауна в Киеве метро закрывать не планируют. Город при усилении ограничений введет спецпропуска на транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника в эфире "Украина 24".

"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам, - ред.)", - заявил он.

Вместе с тем, Поворозник выразил надежду, что введение ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в Киеве. По словам чиновника, сейчас в столице прививки получили более 70% киевлян.