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Метро зачинять? Що буде з транспортом у Києві у разі нового локдауну

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 09:35
Метро зачинять? Що буде з транспортом у Києві у разі нового локдауну Фото: Київ введе спецперепустки на транспорт у випадку посилення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У разі нового локдауну у Києві метро закривати не планують. Місто при посиленні обмежень запровадить спецперепустки на транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника в ефірі "Україна 24".

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток, - ред.)", - заявив він.

Разом з тим, Поворозник висловив сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у Києві. За словами чиновника, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.

Нагадаємо, у Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин", що передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.

Додамо, у громадському транспорті Києва посилять контроль за дотриманням COVID-обмежень.

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