В МИД обнародовали новые правила въезда в Турцию, которые будут действовать с 4 июня

С 4 июня начинают действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, в том числе и Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины .

При пересечении границы граждане Украины должны предъявить одно из перечисленного ниже:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной минимум за 14 дней до приезда;

документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Турецкие пограничники потребуют лишь один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

Транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы в электронном или бумажном виде.

Также необходимо иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции.