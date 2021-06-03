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У МЗС оприлюднили нові правила в'їзду до Туреччини, які діятимуть з 4 червня

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Четвер 03 червня 2021 12:51
У МЗС оприлюднили нові правила в'їзду до Туреччини, які діятимуть з 4 червня Фото: Туреччина змінила правила в'їзду (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Із 4 червня починають діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини. Зміни будуть розповсюджуватися на всіх відвідувачів з інших країн, зокрема й України.

Про це повідомили в МЗС України.

При перетині кордону громадяни України мають пред'явити одне із перерахованого нижче:

  • негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
  • експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
  • документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
  • документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.

Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.

Також необхідно мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

Раніше повідомлялося, що з 1 червня Туніс скасував вимогу для туристів про обов'язкову наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Також РБК-Україна писало про те, коли українці зможуть відпочивати в Словенії.

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