МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон": список

Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в семь стран Африки. Причиной тому является стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

Список стран:

Южно-Африканская Республика,

Ботсвана,

Эсватини,

Лесото,

Мозабмик,

Намибия,

Зимбабве.

В ведомстве отмечают, что украинцы, которые сейчас находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медучреждения в случае появления симптомов заболевания и быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

"Рекомендуем также следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер", - добавляют в МИД.