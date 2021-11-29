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МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон": список

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 11:16
МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон": список Фото: МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від поїздок до семи країн Африки. Причиною тому є стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Список країн:

  • Південно-Африканська Республіка,
  • Ботсвана,
  • Есватіні,
  • Лесото,
  • Мозабмік,
  • Намібія,
  • Зімбабве.

У відомстві зазначають, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медзакладів у разі появи симптомів захворювання та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додають в МЗС.

Нагадаємо, через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.

Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".

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