МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон": список

Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від поїздок до семи країн Африки. Причиною тому є стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Список країн:

Південно-Африканська Республіка,

Ботсвана,

Есватіні,

Лесото,

Мозабмік,

Намібія,

Зімбабве.

У відомстві зазначають, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медзакладів у разі появи симптомів захворювання та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додають в МЗС.