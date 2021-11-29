МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон": список
Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від поїздок до семи країн Африки. Причиною тому є стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.
Список країн:
- Південно-Африканська Республіка,
- Ботсвана,
- Есватіні,
- Лесото,
- Мозабмік,
- Намібія,
- Зімбабве.
У відомстві зазначають, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медзакладів у разі появи симптомів захворювання та бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.
"Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - додають в МЗС.
Нагадаємо, через новий штам коронавірусу вже 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Це Японія, Великобританія, Італія, Німеччина, Чехія, Франція, Нідерланди та інші країни.
Додамо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили ризик розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон" на глобальному рівні, назвавши його "дуже високим".