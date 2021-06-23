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МИД заговорил о карантине для приезжих из стран с дельта-штаммом: список

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Киев, Среда 23 июня 2021 15:59
МИД заговорил о карантине для приезжих из стран с дельта-штаммом: список Фото: для приезжих из России и трех других стран могут ввести карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка дельта-штамма:

  • Индия
  • Великобритания
  • Португалия
  • Российская Федерация

Не ездить в эти страны рекомендуется до полной стабилизации эпидемической ситуации. Тем, кто сейчас находится на территории этих стран, следует четко соблюдать противоэпидемические требования и инструкции, а также безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов ОРВИ.

Кроме того, по прибытию в Украину из этих стран следует быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что изучается возможность усиления контроля за приезжающими из Великобритании, Индии, России и Португалии из-за штамма коронавируса "Дельта". Но конкретные меры пока не называют.

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