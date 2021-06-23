МЗС заговорив про карантин для приїжджих з країн з дельта-штамом: список
Громадянам України слід утриматися від поїздок до країн, де фіксується великий спалах дельта-штаму COVID. А тим, хто прибуватиме з них, рекомендується бути готовими до додаткових карантинних обмежень.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
Повідомляється, що МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах дельта-штаму:
- Індія
- Великобританія
- Португалія
- Російська Федерація
Не їздити в ці країни рекомендується до повної стабілізації епідемічної ситуації. Тим, хто зараз знаходиться на території цих країн, слід чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкції, а також невідкладно звертатися до місцевих медичних установ в разі появи симптомів ГРВІ.
Крім того, по прибуттю в Україну з цих країн слід бути готовими до додаткових карантинних обмежень.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вивчається можливість посилення контролю за приїжджаючими з Великобританії, Індії, Росії та Португалії через штам коронавірусу "Дельта". Але конкретні заходи поки не називають.