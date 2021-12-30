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Почти миллион COVID-больных в сутки: ВОЗ опасается краха систем здравоохранения

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Четверг 30 декабря 2021 15:39
Почти миллион COVID-больных в сутки: ВОЗ опасается краха систем здравоохранения Фото: в ВОЗ боятся нагрузки на медработников и системы здравоохранения из-за COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В некоторых странах мира фиксируют рекордные показатели случаев коронавируса. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал ситуацию "цунами", которое спровоцировало пересечение двух штаммов - "Дельты" и "Омикрона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В большинстве стран на сегодняшний день уже доминирует штамм "Омикрон". По данным исследований, он более заразен, но не вызывает множество тяжелых случаев как "Дельта". Но по словам Гебреисуса, предыдущий вариант вируса все еще циркулирует в мире и создает опасность. А смешивание этих двух штаммов представляет угрозу населению и системам здравоохранения разных стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 284,6 млн человек, умерли - 5,4 млн.

Высокие показатели заболеваемости наблюдают во Франции, США, Великобритании, Дании, Португалии и Австралии. А в Польше несколько дней регистрируют рекордные летальные случаи в результате COVID.

"Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал правительства стран быть "осторожными" в снижении сроков самоизоляции из-за штамма "Омикрон". Он подчеркнул, что новый вариант коронавируса более заразен и мало изучен.

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