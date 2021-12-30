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Майже мільйон COVID-хворих за добу: ВООЗ побоюється краху систем охорони здоров'я

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Четвер 30 грудня 2021 15:39
Майже мільйон COVID-хворих за добу: ВООЗ побоюється краху систем охорони здоров'я Фото: у ВООЗ бояться навантаження на медпрацівників та системи охорони здоров'я через COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У деяких країнах світу фіксують рекордні показники випадків коронавірусу. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус назвав ситуацію "цунамі", яке спровокувало перетин двох штамів - "Дельти" та "Омікрона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У більшості країн на сьогоднішній день вже домінує штам "Омікрон". За даними досліджень, він заразніший, але не викликає безліч важких випадків як "Дельта". Але за словами Гебреїсуса, попередній варіант вірусу все ще циркулює у світі і створює небезпеку. А змішування цих двох штамів становить загрозу населенню та системам охорони здоров'я різних країн.

За даними Університету Джонса Хопкінса, загалом з початку пандемії на коронавірус захворіли 284,6 млн осіб, померли - 5,4 млн.

Високі показники захворюваності спостерігають у Франції, США, Великій Британії, Данії, Португалії та Австралії. А у Польщі декілька днів реєструють рекордні летальні випадки внаслідок COVID.

"Все це означає неймовірні навантаження на медичних працівників, системи охорони здоров'я є на межі краху", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан закликав уряди країн бути "обережними" у зниженні термінів самоізоляції через штам "Омікрон". Він наголосив, що новий варіант коронавірусу більш заразний і мало вивчений.

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