Почти миллион COVID-больных в сутки: ВОЗ опасается краха систем здравоохранения

В большинстве стран на сегодняшний день уже доминирует штамм "Омикрон". По данным исследований, он более заразен, но не вызывает множество тяжелых случаев как "Дельта". Но по словам Гебреисуса, предыдущий вариант вируса все еще циркулирует в мире и создает опасность. А смешивание этих двух штаммов представляет угрозу населению и системам здравоохранения разных стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 284,6 млн человек, умерли - 5,4 млн.

Высокие показатели заболеваемости наблюдают во Франции, США, Великобритании, Дании, Португалии и Австралии. А в Польше несколько дней регистрируют рекордные летальные случаи в результате COVID.

"Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха", - заявил глава ВОЗ.