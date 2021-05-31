В Украине 1703 новых случая коронавируса
Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- умерли от вируса 64 человека,
- выздоровели 4934 пациентов.
Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).
Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.
Вместе с тем, по данным Минздрава, в Украине 1703 новых случая COVID-19.
За сутки в Украине протестировано:
- методом ПЦР - 8822 человек,
- методом ИФА - 1176 человек,
- экспресс-тестами - 6226 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 202 494 лица;
- выздоровели - 2 041 082 лица;
- летальных исходов - 50 536;
- проведения ПЦР-тестов - 10 180 777.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантин могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".